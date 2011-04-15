Уровень газификации Крыма планируется увеличить до 80% в 2022 году. Об этом заявил заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов, говорится в сообщении министерства по итогам совещания с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.



Участники совещания обсудили вопросы консолидации на базе АО "Крымэнерго" электросетевых активов, расположенных на территории Крымского полуострова, а также ход реализации мероприятий по развитию электросетевого комплекса региона в соответствии с Федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года".



В рамках проекта Федеральной целевой программы Минэнерго России предложена реализация дополнительных мероприятий по строительству объектов электросетевой инфраструктуры на территории Республики Крым и города Севастополя. Это будет способствовать надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей, внесет вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона в связи с возможностью увеличить количество подключений потребителей.



Заместитель министра сообщил, что в рамках работы по развитию газоснабжения полуострова за пять лет уровень газификации Республики Крым увеличился до 75% с 67% по данным на начало 2019 года.



"За период действия Программы газификации на 2018-2022 годы планируется газифицировать 68 населенных пунктов, подать природный газ в 48 862 квартиры и домовладения, повысив таким образом уровень газификации в регионе до 80%", - отметил А.Тихонов.



"AK&M" от 08.06.2020