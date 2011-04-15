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08/06/2020
11:00

Цифровые сервисы для общероссийского голосования открыты на Госуслугах

Специальный раздел, посвящённый общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию Российской Федерации, доступен на Портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

Также в личных кабинетах более 80 млн пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью России специально для участников голосования.

Впервые на голосовании федерального уровня будет применяться технология дистанционного голосования. Для этого выбраны два пилотных региона - Москва и Нижегородская область. Пользователи портала с подтвержденной учетной записью на Госуслугах и постоянной регистрацией в пилотных субъектах смогут принять участие в общероссийском голосовании дистанционно в электронном формате. При этом избиратели должны быть сопоставлены со списком избирателей в ЦИК России. Для участия в дистанционном голосовании нужно подать заявление через Портал госуслуг.

Проголосовать лично можно на любом участке для голосования на территории Российской Федерации. Для этого достаточно заранее подать заявление.

Также открыт прием заявлений о голосовании на дому.
В личных кабинетах пользователей можно отозвать заявление по голосованию, если поменялись планы или возникли непредвиденные обстоятельства. В специальном разделе размещена актуальная информация с адресом избирательного участка и интерактивная карта его месторасположения, контакты избирательной комиссии, а также сервисы информирования о голосовании, факте подачи заявлений и результатах его обработки.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля 2020 года. Подробная информация об общероссийском голосовании и предлагаемых поправках в Конституцию Российской Федерации опубликована в специальном разделе на портале Госуслуг. Результаты голосования будут доступны в личном кабинете на Портале госуслуг, опубликованы в СМИ, на официальном сайте ЦИК России.

"AK&M" от 08.06.2020
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