Минэкономразвития сформировало реестр социально ориентированных некоммерческих организаций

Минэкономразвития РФ сформировало реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки. Об этом говорится в сообщении МЭР.



Реестр составлен по поручению президента РФ по итогам встречи с участниками общероссийской акции "Мы вместе" 30 апреля 2020 года и совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, состоявшегося 11 мая 2020 года.



В реестр включены СОНКО, которые с 1 января 2017 года являлись: получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; получателями грантов президента Российской Федерации; поставщиками социальных услуг; исполнителями общественно полезных услуг.



Данные в реестр были поданы органами исполнительной власти регионального и федерального уровня, органами местного самоуправления, Минюстом России и Фондом президентских грантов.



Организациям, которые соответствуют указанным выше критериям, но не включены в реестр, следует обращаться в тот орган власти, что предоставлял им государственную финансовую поддержку в период с 1 января 2017 года по 1 апреля 2020 года, или в Фонд президентских грантов.



В случае, если подтвердится, что организация была ошибочно не включена в реестр, указанный орган должен направить в Минэкономразвития России дополнение к реестру официальным письмом.



Организации, включенные в реестр, получат следующие виды поддержки: предоставление субсидируемых льготных кредитов под 2%, выдаваемых СОНКО на выплату части заработной платы своим сотрудникам с возможностью списания кредита в случае сохранения на отчётный период более 90% занятости (постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года N 696); продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС (постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года N 685); освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020 года (проект федерального закона N 953580-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленн ых на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции"); расширение налоговых стимулов участия в благотворительности юридических лиц для организаций, вошедших в реестры. Юридические лица, передавшие на безвозмездной основе некоммерческим организациям имущество (включая денежные средства), смогут включить их в состав внереализационных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций (проект федерального закона N 953580-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции").



В настоящее время Правительством прорабатываются дополнительные основания и критерии предоставления мер поддержки иным социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в дополнительный реестр.



"AK&M" от 08.06.2020