Р.Давыдов рассказал об упрощении таможенных операций для бизнеса

Ускоренное оснащение железнодорожных пунктов пропуска, автоматическое подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте товаров в почтовых отправлениях и внедрение "таможенного мониторинга". Об этих и других направлениях поддержки экспорта рассказал первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов в ходе онлайн-форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 5 июня 2020 года, говорится в сообщении ФТС.



Совместно с Минтрансом России и РЖД Федеральная таможенная служба прорабатывает вопрос об ускорении программы по развитию приграничных пунктов пропуска, модернизация которых определена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" на 2023-2024 годы. Предварительно определены 10 железнодорожных пунктов на наиболее загруженных направлениях, в том числе на Дальнем Востоке, которые планируется дооборудовать в приоритетном порядке.



Р.Давыдов отметил, что "есть запрос на развитие этих объектов у отечественных экспортеров, в частности, у компаний лесной промышленности, отправляющих за рубеж несырьевую продукцию. Поэтому совместно с коллегами попробуем реализовать ускоренную программу их дооборудования".



Другой проект поддержки экспортеров - эксперимент по автоматическому подтверждению нулевой ставки НДС при экспорте товаров в почтовых отправлениях. Этот механизм ФТС России реализовала во взаимодействии с Почтой России и ФНС России для поддержки малого бизнеса.



"В тестовом режиме мы запустили систему онлайн-подтверждения нулевой ставки НДС для экспортеров. Уже состоялось шесть поставок в упрощенной форме. Этот механизм позволит повысить представленность товаров российских поставщиков на зарубежных рынках", сказал Р.Давыдов:



Основные мероприятия по упрощению таможенных операций проводятся в рамках Комплексной программы развития ФТС России до 2020 года (Программа-2020), согласно которой все документальное таможенное оформление концентрируется в 16 центрах электронного декларирования (ЦЭДах). До реформы декларирование осуществлялось в 650 точках, которые находились в частной собственности. Сегодня уже созданы 12 ЦЭДов, и к концу 2020 года заработают еще четыре.



"ЦЭДы обслуживают регионы, в которых находятся. Они увязаны между собой по компетенции и по типу совершения таможенных операций. Это дает стандартизацию процедур, повышает единообразие и правомерность принимаемых решений. Таким образом, взаимодействие бизнеса с таможней становится более прозрачным - и эти улучшения признают участники ВЭД", добавил Р.Давыдов:



Ещё одно направление работы ФТС России, согласно Программе-2020, это автоматизация таможенных операций и процедур. Целевые ориентиры: автоматическая регистрация до 99% получаемых деклараций, автоматический выпуск до 80% деклараций, подаваемых "добросовестным" бизнесом. В случае полностью автоматической обработки оформление занимает менее 10 минут.



"Упрощение и ускорение таможенных операций рассчитано в первую очередь на добросовестных участников ВЭД. Для определения таких компаний планируем сделать объективную систему рейтингования - "таможенный мониторинг" (по аналогии с уже существующим налоговым). Это позволит поставкам "прозрачных" фирм как можно быстрее проходить границу", сказал Р.Давыдов.



Также по вопросам поддержки несырьевого экспорта таможенные органы активно взаимодействуют с РЭЦ. В том числе ведомство участвует в запуске сервисов для экспортеров в системе "Одно окно". Эти и другие направления работы позволят оптимизировать административные и временные затраты компаний, связанные с ведение внешнеэкономической деятельности.



"AK&M" от 08.06.2020