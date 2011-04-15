В Минсельхозе обсудили вопросы поддержки сбыта продукции животноводства. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам очередного совещания, посвящённого вопросам обеспечения предприятий лёгкой и текстильной промышленности сырьём отрасли животноводства.



Как было отмечено на совещании, в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции необходимо обеспечить бесперебойное функционирование всей производственной цепочки - от фермера до потребителя готовой продукции. Стратегической задачей Минсельхоза России является увеличение поголовья, совершенствование продуктивных качеств сельхозживотных с максимальным использованием их генетического потенциала, а также модернизация отрасли для снижения потерь сырья при его заготовке и первичной обработке.



В прошлом году регионами лидерами по производству шкур и кож стали Брянская, Воронежская, Московская, Новосибирская области, Краснодарский край, Удмуртская Республика, республики Татарстан и Марий Эл. Кроме того, сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами было произведено 18 тыс. т шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец.



В ходе совещания выступили руководители региональных органов управления АПК и представители животноводческих и перерабатывающих предприятий. В настоящее время основными проблемами, связанными с сокращением потребления сырья на рынке, являются отсутствие среднесрочных и долгосрочных договоров на его закупку и снижение спроса на готовую продукцию. Для их решения Минсельхозом России совместно с Минпромторгом России и привлеченными экспертами сформирован ряд предложений по поддержке отрасли. В частности, предлагается рассмотреть возможность отнесения легкой промышленности к числу пострадавших отраслей в период пандемии, разработать дополнительные меры поддержки по льготному кредитованию, лизинговым платежам, защите внутренних рынков, развитию современных электронных каналов продаж. Все это будет способствовать устойчивому развитию отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



"AK&M" от 08.06.2020