Ингосстрах-Жизнь запустил новую программу "Авантаж Инвест" с высоким гарантированным доходом

СК "Ингосстрах-Жизнь" запустила продажи нового продукта накопительного страхования жизни "Авантаж Инвест" с единовременным взносом – финансового инструмента, позволяющего клиенту зафиксировать и получить высокий гарантированный доход на всём сроке действия договора. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



"Авантаж Инвест" доступен в двух версиях с различным сроком страхования: на 3 и 5 лет. В случае оформления договора на 3 года дополнительный гарантированный доход клиента составит 21% за весь срок действия договора, то есть 7% годовых. При выборе 5-тилетней программы, дополнительный гарантированный доход составит 37.5%, то есть 7.5% годовых. Сумма минимального страхового взноса по продукту составляет 100 тыс. руб. Период действия условий по текущим ставкам доходности ограничен.



Отличием "Авантаж Инвест" от традиционных программ инвестиционного и накопительного страхования является гарантированный уровень дохода, который зафиксирован в договоре и будет выплачен клиенту в полном объёме по окончании срока действия договора.



Для 5-ти летних программ существует дополнительное преимущество – право на социальный налоговый вычет по НДФЛ в размере 13% от суммы страхового взноса до 120 тыс. руб. В продукт включена услуга сопровождения социального налогового вычета "под ключ", предусматривающая бесплатную устную и письменную консультацию, а также оформление документов.



Продукт "Авантаж Инвест" обладает всеми преимуществами накопительного страхования жизни: юридическая защита капитала, его адресная передача наследникам в случае ухода из жизни страхователя.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 08.06.2020