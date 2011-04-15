Банк "Уралсиб" запустил сервис электронной регистрации сделок с жильём. Об этом говорится в сообщении банка.



Воспользоваться услугой можно как при покупке квартиры у застройщика, так и на вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее полученного кредита.



При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме "единого окна" через офис банка "Уралсиб", без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все необходимые документы для регистрации сделки и передачи данных оформляются за одно посещение. Клиент банка получает сокращённый срок оформления документов и оформление на 1 год электронной цифровой подписи (ЭЦП). В текущих условиях это наиболее актуальный формат регистрации сделки для покупателей недвижимости.



Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".



Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2019 год составила 12.8 млрд руб.





"AK&M" от 08.06.2020