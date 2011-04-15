Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/06/2020
11:52

Банк "Уралсиб" запустил сервис электронной регистрации сделок с жильём

Банк "Уралсиб" запустил сервис электронной регистрации сделок с жильём. Об этом говорится в сообщении банка.

Воспользоваться услугой можно как при покупке квартиры у застройщика, так и на вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее полученного кредита.

При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме "единого окна" через офис банка "Уралсиб", без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все необходимые документы для регистрации сделки и передачи данных оформляются за одно посещение. Клиент банка получает сокращённый срок оформления документов и оформление на 1 год электронной цифровой подписи (ЭЦП). В текущих условиях это наиболее актуальный формат регистрации сделки для покупателей недвижимости.

Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".

Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2019 год составила 12.8 млрд руб.


"AK&M" от 08.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100