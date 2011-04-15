ВТБ запустил биржевой фонд для инвестиций в золото

ВТБ Капитал Инвестиции запустили новый биржевой паевый инвестиционный фонд для получения потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото. Об этом говорится в сообщении банка.



Паи "ВТБ-Фонд Золото. Биржевой" будут торговаться на Московской Бирже. Стоимость пая составит на первом этапе 1 руб. в долларовом эквиваленте. Все комиссии фонда не превысят 0.5% годовых.



Инвестиционная стратегия фонда заключается в следовании за ценой на золото на Лондонской фондовой бирже. Базовым активом фонда выступает биржевой фонд товарного рынка SPDR Gold Shares, который полностью обеспечен физическим золотом. Купить и продать паи "ВТБ-Фонд Золото. Биржевой" можно в один клик в любой момент времени, в том числе в мобильном приложении "ВТБ Мои Инвестиции".



"ВТБ-Фонд золото. Биржевой" дополнит линейку БПИФ ВТБ Капитал Инвестиции, которая является самой широкой на российском рынке. Он станет восьмым таким фондом ВТБ. Всего под управлением УК "ВТБ Капитал Управление активами" находятся теперь 28 фондов.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 08.06.2020