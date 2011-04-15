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08/06/2020
12:19

Для корабля "Орёл" тестируют канатно-спусковое устройство

Инженеры-испытатели лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для перспективного пилотируемого транспортного корабля "Орёл". Об этом сообщил Роскосмос.

Тренировки прошли в центре развития технологий и подготовки кадров Завода экспериментального машиностроения имени В.Д. Вачнадзе, где установлен макет корабля.

При помощи канатно-спускового устройства экипаж самостоятельно покинет спускаемый аппарат в случае посадки на воду, а также если поисковая группа не сможет быстро к нему подобраться. Участие в эксперименте приняли восемь инженеров-испытателей, включая двух опытных лётчиков-космонавтов, Героев России Александра Калери и Юрия Усачева.

Испытание проходило в два этапа: сначала каждый инженер-испытатель опробовал канатно-спусковое устройство самостоятельно в медленном темпе, а потом движения отработали в скафандрах, разделившись на экипажи.

Сейчас перед инженерами-испытателями РКК "Энергия" стоит задача выявить преимущества и недостатки разных систем канатно-спускового устройства. На очереди проведение расширенных испытаний выбранного устройства и написание пошаговой инструкции по его использованию для космонавтов.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" (ИНН 5018033937) специализируется на проектно-конструкторских работах по созданию, наземной отработке, испытаниям и запуску космических пилотируемых станций, целевых космических модулей, пилотируемых и грузовых космических кораблей, автоматических космических аппаратов и систем различного целевого назначения. В частности, корпорация активно принимает участие в создании и обеспечении эксплуатации Международной космической станции. Кроме того, "Энергия" занимается созданием разгонных блоков ДМ-SL и обеспечением запусков космических аппаратов, а также оказывает услуги по коммерческим запускам иностранных космонавтов и туристов.

"AK&M" от 08.06.2020
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