Росэнергоатом направил на охрану окружающей среды 4.304 млрд руб.

Расходы концерна "Росэнергоатом" на охрану окружающей среды в 2019 году составили 4.304 млрд руб. Об этом говорится в сообщении организации.



Концерн осуществляет охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий, обеспечение радиационной безопасности, сбор и очистку сточных вод, обращение с отходами, научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных воздействий и другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды.



В 2019 году на действующих АЭС был выполнен ряд природоохранных мероприятий, среди которых: модернизация вентиляционных систем на Балаковской АЭС, модернизация химводоочистки на Белоярской АЭС, модернизация насосных и насосного оборудования на Калининской АЭС, модернизация очистных сооружений на Кольской и санатория-профилактория Ленинградской АЭС, осуществлено воспроизводство и выпуск в водохранилище Ростовской АЭС около 500 тыс. молоди белого амура и 1.4 млн молоди сазана, и многое другое.



Основным видом деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



В состав Росэнергоатома на правах филиалов входят 10 действующих атомных станций, плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы.



"AK&M" от 08.06.2020