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08/06/2020
14:26

Райффайзенбанк вступил в программу льготного кредитования системообразующих предприятий

Райффайзенбанк стал участником государственной программы льготного кредитования системообразующих предприятий и их дочерних обществ. Об этом говорится в сообщении банка.

Ставка по кредиту в рамках программы на период субсидирования не превышает 5%.

В рамках программы системообразующие предприятия и их дочерние общества из определённых отраслей могут обратиться за кредитом на пополнение оборотных средств на сумму до 3 млрд руб. и сроком до 36 месяцев с периодом субсидирования один год. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, налогов, сборов, иных платежей в бюджетную систему, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, топливно-энергетических ресурсов и услуг связи, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.

Льготные кредиты в рамках программы будут доступны компаниям и их "дочкам", работающим в таких отраслях, как автопром, авиация, машиностроение, фармацевтика, медицина, металлургия, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, транспорт, т.д.

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.

"AK&M" от 08.06.2020
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