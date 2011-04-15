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08/06/2020
16:24

S7 Airlines в июне восстановит полёты по всем направлениям внутри страны

S7 Airlines в июне 2020 года восстановит полёты по всем направлениям внутри страны и расширит маршрутную сеть. Об этом говорится в сообщении компании.

Большая часть новых направлений открывается в рамках развития маршрутной сети сибирских хабов - Новосибирска и Иркутска.

S7 Airlines - единственная авиакомпания, осуществляющая прямые регулярные рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск, из Новосибирска в Волгоград и Оренбург, из Владивостока в Анадырь.

В маршрутной сети авиакомпании появляются новые южные направления: с июня S7 Airlines предлагает пассажирам из Иркутска прямые перелеты на черноморское побережье - в Сочи и Симферополь.

В летнем сезоне за счёт новых межрегиональных рейсов расширяется география полётов S7 Airlines с вылетом из Москвы: регулярными рейсами из аэропорта "Домодедово" в июне можно отправиться в Ульяновск и Геленджик, на август запланированы первые вылеты в Махачкалу.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.

"AK&M" от 08.06.2020
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