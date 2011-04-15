Росбанк снизил ставки по ипотеке на 0.5%

В Росбанке с 8 июня 2020 года для всех новых клиентов ставки по ипотечным кредитам, в том числе по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках, снижены на 0.5%. Об этом говорится в сообщении банка.



Для новых клиентов, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, с первоначальным взносом более 20% и суммой кредита свыше 5 млн руб. в Москве и 3 млн руб. для других регионов РФ, ставка составит 8.39%. Условия по рефинансированию ипотечных кредитов для таких клиентов ещё выгоднее - ставка от 8.19%.



Кроме этого, клиенты "Росбанк Дом" могут дополнительно снизить ставку ещё на 1.5% с помощью программы "Назначь свою ставку", выбрав опцию "Ультра" - внесение платежа в размере 4% от общей суммы кредита.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".





"AK&M" от 08.06.2020