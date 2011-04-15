На участке железной дороги на западе Москвы построят IV главный путь. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России.



Так, в ходе реализации проекта МЦД-4 на участке Москва-Сортировочная-Киевская - Апрелевка строятся III и IV главные пути. Дополнительные пути в перспективе увеличат пропускные способности магистрали, что позволит запустить дополнительные рейсы пригородных поездов. Работы разбиты на три этапа. На первом работы пройдут на участке от станции Москва-Сортировочная-Киевская до станции Солнечная протяжённостью 10.4 км.



В проектной документации, для подготовки которой были представлены результаты инженерных изысканий, рассмотренные экспертами Главгосэкспертизы России, планируется разработать технические решения по строительству IV главного пути на участке Москва-Сортировочная-Киевская - Солнечная, а также по реконструкции пригородного парка Киевского вокзала - станции Москва-Пассажирская-Киевская.



Строительство будет осуществляться в стесненных условиях сложившейся городской среды, на действующем железнодорожном участке без прекращения движения поездов и с предоставлением "окон" без значительных перерывов. Эксплуатационная длина участка 14.2 км. Развернутая длина контактной сети составляет 31.72 км.



За подготовку результатов инженерных изысканий, как и разработку проекта строительства IV главного пути на участке Москва-Сортировочная-Киевская - Солнечная, отвечает АО "Росжелдорпроект". Застройщик и источник финансирования - ОАО "Российские железные дороги".



Ранее эксперты Главгосэкспертизы России одобрили результаты инженерных изысканий для строительства III главного пути на участке Солнечная-Лесной Городок протяжённостью 12.5 км Московской железной дороги.



"AK&M" от 08.06.2020