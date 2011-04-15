Москва выставила на продажу два здания с земельными участками в Ивановском и Кунцево. Организатором торгов является Департамент города Москвы по конкурентной политике, говорится в сообщении департамента.



В Кунцево выставлено на продажу здание площадью 360.7 кв. м и земельный участок (0.24 га) под ним. Начальная цена этого лота составит 40.229 млн руб.



Второй объект расположен в районе Ивановское. Этот лот состоит из здания площадью 862.7 кв. м и земли под ним (0.45 га). Стартовая цена лота - 55.135 млн руб.



По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, такая недвижимость может привлечь бизнес своей локацией и экономикой. "К примеру, площадка в Западном округе заинтересует потенциальных инвесторов функциональным назначением. Здесь можно разместить офисный центр. Он будет находиться в экологически чистом месте, недалеко от Москвы-реки", - добавил М.Гаман.





"AK&M" от 08.06.2020