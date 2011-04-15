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08/06/2020
18:10

В Зеленограде построят завод по выпуску лекарств

Завод по производству жизненно важных лекарств появится в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, говорится в материалах Стройкомплекса.

Проект реализует фармацевтическая компания "Р-Опра" (группа компаний "Р-Фарм"). Она стала резидентом ОЭЗ в прошлом году.

По условиям контракта в течение семи лет производитель обязан выпустить лекарственных средств на сумму 18.4 млрд руб. Новый завод начнЁт работу в 2023 году.

"Реализация офсетного контракта позволит создать ещё одно современное инновационное импортозамещающее производство по выпуску востребованных препаратов. Большинство из них сейчас в России не изготавливается. Более 30 видов лекарств для лечения онкологических, антипсихотических, противоревматических и противоастматических заболеваний будут поставляться в лечебно-профилактические учреждения Москвы и регионов, а также в аптеки по всей стране", - сказал В.Ефимов.

Производственные и офисные помещения, инженерные сооружения и склады построят на территории в 4.5 га. Совокупная площадь строений составит около 30 тыс. кв. м.

Строительство завода началось в этом году. Резидент получил необходимую разрешительную документацию и приступил к работам на стройплощадке.

"AK&M" от 08.06.2020
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