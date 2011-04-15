Дайджест газеты "Коммерсант" от 9 июня 2020 года.



НЕ НА "ГОСТЕХ" НАПАЛИ

КОНКУРИРОВАТЬ СО СБЕРБАНКОМ ЗА СВЯЗЬ ГРАЖДАН С ГОСУДАРСТВОМ ГОТОВЫ ВТБ, "РОСТЕЛЕКОМ" И "ПОЧТА РОССИИ"





В борьбе за создание цифровой платформы "Гостех" для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты. ВТБ, "Ростелеком" и "Почта России" предлагают использовать для масштабного проекта собственные разработки и уже создающуюся систему "Гособлако". Речь идет о борьбе за рынок объемом несколько десятков миллиардов рублей в год, поясняют эксперты.





ГРУЗЫ НЕ НАХОДЯТ СЕБЕ МЕСТ

АВИАПЕРЕВОЗКА ТОВАРОВ В ПАССАЖИРСКИХ САЛОНАХ УПАЛА В ЦЕНЕ



Бизнес по перевозке грузов в салонах пассажирских самолетов, спровоцированный эпидемией, начинает сходить на нет. Авиакомпании резко сократили количество таких рейсов между Россией и Китаем. По данным источников "Ъ" причиной стало снижение спроса на срочные перевозки медикаментов и средств индивидуальной защиты: в результате тарифы, исходно превышавшие обычные почти на порядок, упали в несколько раз.





ВИРУС ЦИФРОВИЗАЦИИ

КАРАНТИН ПОСПОСОБСТВОВАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ БИЗНЕСА



Завершающие свое действие ограничительные меры ускорили цифровизацию малых компаний, стимулировали разработку новых продуктов и переход к иным форматам работы, показал проведенный Райффайзенбанком опрос собственников малого и среднего бизнеса. Предприниматели планируют применять найденные стратегии и после снятия ограничений, а треть компаний обещают вернуть попавших под вынужденное сокращение сотрудников после улучшения ситуации на рынке. Между тем, по данным опроса Kelly Services, сами сотрудники, существенная часть которых была переведена на удаленку, большей частью говорят о желании вернуться к традиционному формату рабочего места.





СУДЫ ВЕРНУЛИСЬ, А ЗЭКОВ НЕТ

У ВОЗОБНОВЛЯЮЩИХ РАБОТУ СТОЛИЧНЫХ СУДОВ ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ С ПОДСУДИМЫМИ





Со вторника к нормальной работе намерены вернуться столичные суды, в которых ограничения действовали дольше всего в судебной системе - с марта этого года. Впрочем, как выяснил "Ъ", проблемы тут же возникнут с подсудимыми, находящимися под стражей. В столичной системе ФСИН карантин, в соответствии с которым заключенных не вывозят на судебно-следственные действия, введен до 17 июня. Ведомство предлагает, чтобы заключенные участвовали в заседаниях по видеоконференцсвязи, обещая постепенные послабления в виде разрешения на передачи с воли и свиданий с родственниками через стекло. Впрочем, окончательное решение за главным санитарным врачом ФСИНа.





ПОТЕРИ ПЕРЕВЕЛИ НА АГЕНТОВ

ХИЩЕНИЕ НАКОПЛЕНИЙ ИЗ ПФР СТАЛО ХИЩЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ У "МКБ-КАПИТАЛА"





Правоохранительные органы в деталях подтвердили описанную "Ъ" схему по неправомерному переводу пенсионных накоплений граждан. При этом дело о хищении 11 млрд руб. из Пенсионного фонда России (ПФР) трансформировалось в дело о хищении у "МКБ-Капитала" (МКБК) 1,2 млрд руб. агентского вознаграждения. Эксперты отмечают, что проблема системы обязательного пенсионного страхования не решена, то есть риски массовых мошеннических переводов сохраняются.





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"AK&M" от 09.06.2020