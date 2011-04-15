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09/06/2020
09:40

Повтор! В Москве с 9 июня отменяются пропуска и режим самоизоляции

В Москве с 9 июня 2020 года отменяются пропуска и режим самоизоляции. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.

Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

С завтрашнего дня – 9 июня – могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

Отменяются ограничения на работу каршеринга.
К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.

Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.
Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а ещё через неделю – стационарные заведения общепита, отметил мэр.

И наконец, 23 июня мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии – открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике.

Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения, добавил мэр.

"AK&M" от 09.06.2020
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