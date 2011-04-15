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09/06/2020
10:56

График снятия режима изоляции в Москве

В Москве с сегодняшнего дня, 9 июня, отменяются самоизоляция и пропускной режим. График утвердил мэр города Сергей Собянин.

С 9 июня жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Вновь заработали социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

Отменяются ограничения на работу каршеринга.
К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.

Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.
С 12 июня можно будет восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт.

С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита.

С 23 июня в Москве отменят ограничения на работу спортивной индустрии - откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке.
Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.

В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.

Помимо этого, с 23 июня планируется снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. В частности, появится возможность воспользоваться детскими площадками и уличными тренажерами, лавочками в скверах и парках.

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

Напомним, с 12 мая к работе в полном объеме вернулись промышленность и стройка. С 1 июня вновь заработали магазины непродовольственных товаров и значительная часть сферы услуг.

Кроме того, с 12 мая в городе был введён обязательный масочный режим.

Напомним также, что Президент России Владимир Путин в марте подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года с сохранением за работниками заработной платы. Позже этот период был продлён. Единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершился 12 мая.

"AK&M" от 09.06.2020
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