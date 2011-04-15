Segezha Group внедряет CRM-систему Creatio на дочерних европейских активах. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, в конце мая в немецком городе Ахерн состоялся ввод CRM-системы Creatio в опытно-промышленную эксплуатацию на Segezha Packaging GmbH. Работа велась согласно запланированному графику, обучение персонала и тестирование CRM прошли в режиме онлайн.



В октябре прошлого года CRM-система уже была успешно запущена на другом предприятии Segezha Group - Segezha Packaging A/S в датском городе Ольборг. Ее тиражирование на дочерних европейских предприятиях группы осуществляется с целью формирования унифицированной системы управления взаимоотношениями с клиентами всего холдинга.



Внедрение CRM на Segezha Packaging GmbH обеспечит автоматизацию процессов взаимодействия с клиентами, а также позволит накапливать данные и формировать аналитические отчеты с произвольной глубиной детализации. Эти результаты будут достигаться в том числе за счёт интеграции с ERP-системой SAP R/3, которая используется предприятием.



Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тыс. человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7.42 млн га лесных участков, 85.7% (6.36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации.



"AK&M" от 09.06.2020