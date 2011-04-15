Renault Россия сделала процесс покупки автомобиля полностью дистанционным. Об этом говорится в сообщении компании.



Теперь при покупке любой модели, представленной в онлайн-шоуруме, можно воспользоваться сервисами полной оплаты и доставки на дом.



Доставка на дом - простой и интуитивно понятный сервис, который не отличается от онлайн-покупки любого другого товара. Клиент сам выбирает удобные дату, время и место при заказе автомобиля. После оформления заказа с покупателем связывается представитель дилерского центра, который ответит на все вопросы и поможет с выбором оптимального места для отгрузки с учётом габаритов автовоза. В назначенный день и время к клиенту приезжает автовоз с Renault Kaptur, а сопровождающий его менеджер дилерского центра оформляет необходимые документы.



Акция "Доставка автомобиля" действует исключительно на территории РФ на специально созданной интернет-платформе на сайте Renault.ru. Там же доступен список официальных дилеров Renault, принимающих участие в акции и отмеченных специальными значками.



Renault Group (Рено) - французская автомобилестроительная корпорация выпускает автомобили с 1898 года. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. В настоящее время автомобили Renault поставляются в 139 стран мира. В компании 40 производственных площадок, 12800 точек продаж и послепродажного обслуживания, в ней занято более 180 000 человек. Впервые автомобили марки Renault появились в России еще в начале XX века. В 1916 году было создано акционерное общество "Русский Рено", и в Рыбинске началось строительство завода Renault, который был национализирован после революции. Политика СССР предусматривала развитие собственного автомобилестроения, но в 1960-х годах компания Renault возобновила сотрудничество с Москвой. В 1970 году правительство СССР заключило с французским концерном соглашение о развитии автомобильной промышленности. К 1980 году около четверти советских автомобилей производились по технологии Renault.



В 1992-1993 годах компания Renault открыла первый российский офис в Москве, а в июле 1998 года было подписано соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия "Автофрамос". Через год на базе завода АЗЛК был открыт цех неполной сборки, который выпускал автомобили Renault MEGANE и Renault 19, а затем CLIO Symbol. В 2003 году началось строительство завода полного цикла для производства Renault LOGAN, завершившееся в апреле 2005 года. Доля Renault в капитале ОАО "Автофрамос" постепенно увеличивалась, пока в ноябре 2012 года не дошла до 100%. В июле 2014 года российское предприятие сменило название на ЗАО "Рено Россия", напрямую связав своё имя со славной историей компании.



"AK&M" от 09.06.2020