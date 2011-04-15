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09/06/2020
11:36

"РТ-Инвест" готов инвестировать в стартапы в сфере ТКО до $10 млн

"РТ-Инвест" готов инвестировать в стартапы в сфере ТКО до $10 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

"РТ-Инвест" объявил о запуске бизнес-акселератора для поддержки инновационных и технологичных идей и проектов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Бизнес-акселератор "РТ-Инвест" - это корпоративная программа, в рамках которой будет осуществляться отбор, экспертная оценка и поддержка стартапов, включая запуск "пилота" и возможную реализацию.

В качестве рассматриваемых направлений поддержки на сегодняшний день "РТ-Инвест" выделяет технологии сортировки и переработки ТКО, в том числе при помощи машинного зрения и искусственного интеллекта, инновационные продукты и услуги в области обращения с отходами, технологии переработки промышленных отходов, а также проекты в области энергоэффективности и логистики ТКО.

Приём заявок будет осуществляться на сайте бизнес-акселератора www.wasteinvest.ru

АО "РТ-Инвест" создано в 2012 году при участии государственной корпорации "Ростех" для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов. Ключевым направлением "РТ-Инвест" является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. В рамках проекта "Энергия из отходов" компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан.

"AK&M" от 09.06.2020
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