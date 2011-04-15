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09/06/2020
12:09

РГС Банк начал интернет-продажи страховых полисов "Доктор онлайн" компании "Росгосстрах"

РГС Банк расширил линейку страховых продуктов, направленных на повышение доступности медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении Росгосстраха.

Новый полис "Доктор онлайн" от страховой компании "Росгосстрах" позволит клиентам получать дистанционные консультации ведущих российских врачей, что особенно актуально во время пандемии коронавируса. Оформить продукт можно, не выходя из дома, на сайте банка.

Держатели полиса могут обратиться к специалистам за рекомендациями о состоянии здоровья.

Стоимость полиса составит 4.9 тыс. руб. в год без ограничений по количеству обращений. Услугами могут воспользоваться все категории граждан независимо от состояния здоровья, в том числе консультации оказываются по вопросам здоровья детей от 1 года. Программа предусматривает удобный способ связи: телефонный звонок, видеосвязь или консультации через приложение.

РГС Банк (ПАО "РГС Банк", ген. лиц. Банка России N 3073, основан в 1994 г.) - российский банк в рамках группы банка "Открытие" с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса.


"AK&M" от 09.06.2020
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