Банк "Русский Стандарт" сделал доступным получение и отправку переводов для бизнес-карт через онлайн-сервис RS Express

Банк "Русский Стандарт" сделал возможным получение и отправку денежных переводов для бизнес-карт через онлайн-сервис RS Express. Об этом говорится в сообщении банка.



Нововведение позволит тратить на такие операции минимум времени и будет удобно для предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса.



Теперь у клиентов любых банков появилась возможность воспользоваться услугой как отправки средств на корпоративную карту, так и получения перевода на бизнес-карту. Таким образом, для предпринимателей открылась возможность совершать онлайн-переводы между корпоративными картами.



Сделать переводы с помощью бизнес-карт можно круглосуточно на сайте RS Express, не выходя из офиса или дома - достаточно иметь под рукой компьютер или смартфон.



АО "Банк "Русский стандарт" (ИНН 7707056547) основано в 1999 году. Генеральная лицензия Банка России выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. После того как в конце июля 2006 года IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико.



"AK&M" от 09.06.2020