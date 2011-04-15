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09/06/2020
13:46

Расходы потребителей на товары и услуги за неделю, с 1 по 7 июня, увеличились на 9.8%

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные" продолжает разработку серии индикаторов, оперативно отслеживающих экономические процессы. Об этом говорится в сообщении банка.

Расходы потребителей на товары и услуги с 1 по 7 июня 2020 года увеличились на 9.8% по сравнению с предшествующей неделей. Падение относительно сопоставимого периода 2019 года сократилось до 10.8% г/г. Индекс потребительской активности на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период вырос с 63.6 до 68.1 пункта.

После последнего раунда смягчения ограничений объём непродовольственного товарооборота практически восстановился до уровней 2019 года. Изменение по итогам недели составляет лишь -1.3% г/г. Совокупный объём расходов на товары (с учётом продовольствия) растёт на 3.2% г/г. Продолжается восстановление и сектора услуг, хотя падение всё ещё составляет 37.6% относительно 2019 года.

Всплеск покупок отмечается в сегменте "Одежда, обувь и аксессуары". Объёмы продаж по сравнению с предшествующей неделей выросли в полтора раза, а в Москве и области - почти в два раза. Падение относительно 2019 года сократилось до 21% г/г против 64% г/г неделей ранее. Аналогичная динамика зафиксирована в категориях "Товары для строительства и ремонта", "Мебель и предметы интерьера" и "Автодилеры", причём все три категории по оборотам вернулись к значениям 2019 года, то есть по состоянию на последнюю неделю полностью восстановились.

Смягчение ограничений также способствовало дальнейшему восстановлению отдельных видов услуг. В категории "Салоны красоты и SPA" за неделю обороты увеличились на четверть. В Подмосковье траты в этом сегменте выросли в 5.5 раза по сравнению с концом мая. Выраженный рост наблюдается в категории "Спорт". По мере появления людей на улицах также восстанавливается выручка ресторанов и кафе (-55.9% г/г). В целом прирост отмечается по всему спектру услуг.

SberIndex.ru - аналитический портал Сбербанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности и изменение индекса активности.

Лаборатория "СберДанные" - инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платёжных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровнях.

"AK&M" от 09.06.2020
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