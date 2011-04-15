Segezha Group и Ledinek Engineering провели онлайн-шефмонтаж оборудования

Специалисты Segezha Group (входит в АФК "Система") и Ledinek Engineering на Сокольском ДОК в Вологодской области впервые провели программирование и выполнили пусконаладочные работы оборудования в онлайн-режиме, по видеосвязи. Об этом говорится в сообщении Segezha.



На комбинате идёт модернизация основного оборудования для производства стенового бруса и конструкционной балки. После выхода на полную мощность выпуск клееной продукции на комбинате увеличится на 20-25% до 100 тыс. куб. м в год.



Согласно контракту, монтаж и настройку линии сращивания должны проводить представители компании-изготовителя Ledinek Engineering (Австрия-Словения). Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, шефмонтажная команда иностранных специалистов в Сокол приехать не смогла. В результате, эти работы пришлось выполнить работникам Segezha Group - по переданной из-за рубежа документации, в онлайн-присутствии коллег Ledinek.



"Это первый случай в истории как Segezha Group, так и Ledinek, когда оборудование удалось запустить в удалённом режиме", - заявил вице-президент Segezha Group Дмитрий Руденко, цитируемый в сообщении.



Завершён только первый этап настройки линии для производства стенового бруса. На июнь 2020 года запланирован онлайн-монтаж и пусконаладочные работы второй очереди, более сложного этапа настройки линии для производства конструктивной балки.



В "довирусный" период зарубежные специалисты посещали производства Segezha Group по контрактному графику, сроки пребывания варьировались от двух месяцев до одного года. Объявленная ВОЗ пандемия ограничила такие визиты.



Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тыс. человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7.42 млн га лесных участков, 85.7% (6.36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации.



"AK&M" от 09.06.2020