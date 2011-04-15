Сбербанк, "Азбука Вкуса" и Visa открыли магазин с зоной Take&Go для всех желающих

Сбербанк, розничная сеть "Азбука Вкуса" и международная платёжная система Visa завершили этап тестирования и полноценном открытии магазина без касс и продавцов. Об этом говорится в сообщении банка.



Инновационная технология на основе компьютерного зрения пилотировалась на ограниченном количестве клиентов в магазине "Азбука Вкуса", который находится в деловом центре "Москва-Сити". С 9 июня 2020 года зона Take&Go стала доступна всем желающим.



В течение трёх недель тестирования магазина без касс было совершено более 200 покупок, благодаря чему удалось завершить калибровку оборудования и внести необходимые для дальнейшей работы магазина улучшения.



Наибольшим спросом у посетителей магазина нового формата пользовались напитки, сэндвичи и молочная продукция.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 09.06.2020