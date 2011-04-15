Банк "Открытие" возобновил работу всех отделений в Москве и Подмосковье

Банк "Открытие" возобновил работу всех точек обслуживания клиентов в Москве и Московской области. Об этом говорится в сообщении банка.



Ранее, в период официально объявленного в России режима самоизоляции и "нерабочих дней", работало 60-70% отделений. Банк постепенно увеличивал количество открытых офисов по мере улучшения эпидемиологической ситуации и роста числа посетителей.



Сеть банка "Открытие" насчитывает 602 отделения в 72 регионах России. В Москве и Московской области работает 90 точек обслуживания банка.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



"AK&M" от 09.06.2020