Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Работы пройдут в четырёх административных округах Москвы, в том числе в Центральном округе - в районах Пресненский и Тверской, Северном - в районах Беговой и Хорошевский, Северо-Восточном - в Марьиной Роще, и Западном - в Дорогомилово и Раменках. На соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги построят четыре остановочных пункта: Поклонная, Кутузовская, Камушки и Ермакова Роща.



В ходе инженерных изысканий, результаты которых проверило ведомство, изучено техническое состояние всех участков инженерно-технических коммуникаций и транспортной инфраструктуры, попадающих в предварительную зону влияния строительства. В том числе обследованы путепроводы на Московском центральном кольце через Филёвскую линию Московского метрополитена и Шелепихинский тупик, автомобильный путепровод над Шмитовским проездом, транспортная развязка "Москва-Сити" и развязка на пересечении Третьего транспортного кольца со Звенигородским шоссе, а также другие объекты транспортной инфраструктуры и коммуникаций.



В ходе изыскательских работ были учтены данные о расположении в зоне влияния предстоящего железнодорожного строительства объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Например, таких, как "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вал)", "Московская Окружная железная дорога, 1903-1908 годы", включая расположенные на ней памятники архитектуры - "Станция Кутузово" 1903-1908 гг., "Будка центрального управления стрелками и сигналами", "Жилой дом" и "Пассажирское здание" начала XX века, а также "Мастерские Московско-Александровской железной дороги (с 1927 года - Московский электромашиностроительный завод "Памяти революции 1905 года"), "Белорусский вокзал" (1870, 1909 год) и "Станция "Белорусская" Горьковско-Замоскворецкой линии Московского метрополитена" (1938 год).



Кроме того, обследованы вовлекаемые в зону проектирования железнодорожной ветви такие исторически ценные градоформирующие объекты, как Тверской путепровод (Брестский виадук) Московской окружной железной дороги 1904-1908 годов постройки, жилая застройка Студенческой улицы 1930-1950-х годов и другие территории с особым режимом регулирования градостроительной деятельности.



По итогам рассмотрения эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации по объекту "Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла", соответствуют требованиям технических регламентов.



Проектировщик - АО "Росжелдорпроект".

"AK&M" от 09.06.2020