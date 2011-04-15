Правительство смягчило ограничения на выезд из России и въезд в страну

Режим ограничений выезда из России и въезда в страну, введённый из-за распространения новой коронавирусной инфекции, смягчён. Такое распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте Кабмина.



Так, граждане России смогут выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам. Такое право будет и у тех, кто отправляется за рубеж на лечение, а также на работу или учёбу.



Иностранные граждане смогут въехать в страну при соблюдении похожих условий: если собираются проходить лечение в российских медицинских организациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках.



Как уточнил М.Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 8 июня, решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд и выезд было принято по итогам рассмотрения поступивших в Правительство обращений граждан.



Подписанным документом внесены изменения в распоряжения Правительства от 16 марта 2020 года N 635-р и от 27 марта 2020 года N 763-р.



"AK&M" от 09.06.2020