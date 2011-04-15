Райффайзенбанк запустил новый пакет расчётно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний

Райффайзенбанк запустил пакет расчеёно-кассового обслуживания "Мировой" для новых клиентов из сегмента международного бизнеса с выручкой до 1 млрд руб., который позволяет совершать рублёвые и валютные операции по всему миру с минимальными затратами. Об этом говорится в сообщении банка.



Пакетное предложение включает 150 рублёвых платежей, две корпоративные карты Mastercard Corporate, платежи в продлённый операционный день, идентификацию входящих платежей, таможенную карту, выписки в формате SWIFT. Кроме того, пакет "Мировой" предусматривает, что банк не будет брать комиссию за переводы физическим лицам, а комиссия за валютные платежи в сторонний банк составляет минимальные 0.1%. Среди ключевых преимуществ нового пакета - персональный клиентский менеджер, возможность получения консультации на шести языках, персональный менеджер счёта, который помогает с оформлением документов.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



"AK&M" от 09.06.2020