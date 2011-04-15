Ozon откроет фулфилмент-центр в новосибирском индустриальном парке PNK group

Ozon откроет фулфилмент-центр площадью 67 тыс. кв. м в новосибирском индустриальном парке PNK group. Об этом говорится в сообщении сторон.



Ozon увеличит логистические площади в Новосибирске в 6 раз до 17 тыс. кв. м с 2.8 тыс. кв. м.



Консультантом сделки выступила компания CBRE.

Новый логистический центр позволит создать 1 тыс. рабочих мест для жителей Новосибирска и области в рамках первой фазы, а также способствует развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Первые посылки с новой фулфилмент-фабрики отправятся клиентам Ozon уже в сентябре этого года.



Проект реализуется в три очереди. В июне онлайн-ритейлер получит доступ на уже готовый объект площадью порядка 17 тыс. кв. м, включая офисный блок в 3 тыс. кв. м и помещение в 1.4 тыс. кв. м для товаров, требующих особых условий хранения. В течение ближайших двух-трёх лет PNK group построит для Ozon вторую и третью очереди (схема built-to-lease) общей площадью порядка 50 тыс. кв. м.



OZON - одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. По итогам 2019 года, компания продемонстрировала рекордный рост, увеличив оборот на 93% до 80.7 млрд руб.



PNK group - российский девелопер промышленных объектов. Группа компаний основана в 2004 году. В портфеле PNK group 32 индустриальных парка. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства объекты общей площадью более 5 млн кв. м в России, Европе и США.



У PNK group четыре собственных завода по производству основных конструктивных элементов здания, мощности которых позволяют строить более 1 млн кв. м индустриальной недвижимости в год.



С 2012 года PNK group возводит здания в соответствии с международными стандартами FM Global.



Компания CBRE Group, Inc. со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе является крупнейшей компанией в мире, оказывающей услуги в сфере коммерческой недвижимости (по размеру годового оборота в 2019 году). Компания насчитывает более 100 тыс. сотрудников в более чем 530 офисах (исключая аффилированные компании) и оказывает услуги владельцам недвижимости, инвесторам и арендаторам по всему миру. CBRE предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая услуги по управлению недвижимостью и проектами; услуги по управлению инвестициями; услуги по оценке; услуги по продаже и сдаче в аренду; стратегическому консалтингу; привлечению кредитования; услуги по девелопменту.



"AK&M" от 09.06.2020