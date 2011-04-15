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09/06/2020
13:51

Ак Барс Банк снизил ставку по программе льготной ипотеки до 6.1%

Ак Барс Банк снизил кредитную ставку до 6.1% годовых на покупку строящегося жилья и готовой недвижимости у застройщиков. Об этом говорится в сообщении банка.

Льготную ипотеку можно оформить до 1 ноября 2020 года на приобретение квартиры или таунхауса в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 8 млн руб. и до 3 млн руб. в других регионах страны.

Ставка 6.1% доступна при сумме кредита от 500 тыс. руб., первоначальном взносе от 20% и сроке ипотеки от 1 года до 30 лет.

ПАО АКБ "АК Барс" (ИНН 1653001805) образовано в 1993 году, является универсальным банком, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Власти Татарстана контролируют 96% акций банка.

"AK&M" от 09.06.2020
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