Ак Барс Банк снизил ставку по программе льготной ипотеки до 6.1%

Ак Барс Банк снизил кредитную ставку до 6.1% годовых на покупку строящегося жилья и готовой недвижимости у застройщиков. Об этом говорится в сообщении банка.



Льготную ипотеку можно оформить до 1 ноября 2020 года на приобретение квартиры или таунхауса в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 8 млн руб. и до 3 млн руб. в других регионах страны.



Ставка 6.1% доступна при сумме кредита от 500 тыс. руб., первоначальном взносе от 20% и сроке ипотеки от 1 года до 30 лет.



ПАО АКБ "АК Барс" (ИНН 1653001805) образовано в 1993 году, является универсальным банком, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Власти Татарстана контролируют 96% акций банка.



"AK&M" от 09.06.2020