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09/06/2020
13:55

РЖД ищут решения против наледи на токоприёмниках электричек

ОАО "РЖД" объявило о проведении открытого запроса на поиск инноваций в области антиобледенительных покрытий элементов токоприёмника электричек. Об этом говорится в сообщении компании.

В настоящий момент для защиты от льда на токоприёмники электропоездов во время технического обслуживания и текущего ремонта наносится специальная смазка. Её необходимо наносить с интервалом от 2 до 60 дней в зависимости от защищаемых узлов поезда. В этой связи компания ищет разработчиков инновационного материала, обладающего антиобледенительными свойствами в течение всей зимы.

К участию в открытом запросе принимаются инновационные решения, позволяющие исключить многократную повторяемость операций по нанесению антиобледенительного материала на элементы токоприёмника в зимний период, а также обеспечить защиту от отложений льда элементов токоприёмника (подъемные пружины, подвижные рамы и фартуки полозов).

Заявки принимаются с 1 по 12 июля 2020 года через специализированный раздел "Запросы" автоматизированной системы "Единое окно инноваций ОАО "РЖД" корпоративного интернет-портала РЖД.

Открытый запрос - процедура поиска инновационных предложений для решения актуальных для РЖД задач (запросов на инновации) с возможностью их опытной эксплуатации и/или закупки.

Напоминаем, в течение 2020 года в РЖД запланировано к проведению не менее 33 открытых запросов, затрагивающих различные направления деятельности подразделений РЖД.

ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.

Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.

"AK&M" от 09.06.2020
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