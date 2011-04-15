Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/06/2020
15:59

В Новой Москве стартовал второй этап строительства крупнейшей подстанции

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО) приступили ко второму этапу строительства подстанции "Хованская". Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Открытая минувшей осенью подстанция "Хованская" стала крупнейшим питающим центром ТиНАО", - сказал В.Жидкин.

Работы ведут специалисты компании "Россети Московский регион".

Установленная трансформаторная мощность ПС "Хованской" составляет 700 МВА.

"Данная подстанция по мощности равна половине всех мощностей, которые уже есть в ТиНАО. Мощности уже зарезервированы и законтрактованы. Это говорит о большой инвестиционной привлекательности территории", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин при запуске объекта в эксплуатацию.

Сегодня подстанция "Хованская" обеспечивает электроснабжением инфраструктуру поселка Коммунарка, в том числе больницу, в которой проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

К концу 2021 года энергетики планируют также осуществить завод в открытое распределительное устройство (ОРУ)-220 кВ кабельных линий (КЛ) 220 кВ "Никулино - Хованская 1,2", установить четыре линейных регулировочных трансформатора мощностью 63 MBA каждый.

"Это обеспечит дополнительные мощности на несколько лет и предоставит возможность подключать к сетям новых потребителей на территории ТиНАО, в том числе административно-деловой центр в посёлке Коммунарка с запрашиваемой максимальной мощностью - 210 МВт, а также крупные жилые комплексы", - отметил В.Жидкин.

"AK&M" от 09.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100