В Новой Москве стартовал второй этап строительства крупнейшей подстанции

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО) приступили ко второму этапу строительства подстанции "Хованская". Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Открытая минувшей осенью подстанция "Хованская" стала крупнейшим питающим центром ТиНАО", - сказал В.Жидкин.



Работы ведут специалисты компании "Россети Московский регион".



Установленная трансформаторная мощность ПС "Хованской" составляет 700 МВА.



"Данная подстанция по мощности равна половине всех мощностей, которые уже есть в ТиНАО. Мощности уже зарезервированы и законтрактованы. Это говорит о большой инвестиционной привлекательности территории", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин при запуске объекта в эксплуатацию.



Сегодня подстанция "Хованская" обеспечивает электроснабжением инфраструктуру поселка Коммунарка, в том числе больницу, в которой проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.



К концу 2021 года энергетики планируют также осуществить завод в открытое распределительное устройство (ОРУ)-220 кВ кабельных линий (КЛ) 220 кВ "Никулино - Хованская 1,2", установить четыре линейных регулировочных трансформатора мощностью 63 MBA каждый.



"Это обеспечит дополнительные мощности на несколько лет и предоставит возможность подключать к сетям новых потребителей на территории ТиНАО, в том числе административно-деловой центр в посёлке Коммунарка с запрашиваемой максимальной мощностью - 210 МВт, а также крупные жилые комплексы", - отметил В.Жидкин.



"AK&M" от 09.06.2020