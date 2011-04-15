В России отзывают 79 автомобилей Toyota Alphard, изготовленных в период с 16 октября 2019 года по 23 марта 2020 года. Об этом сообщил Росстандарт.



Причиной отзыва транспортных средств является несоответствующее программное обеспечение блока управления системой помощи при парковке, из-за которого во время отображения монитора с панорамным видом автомобиля могут отображаться предупреждения на английском языке. Это является несоблюдением российского законодательства в части ТР ТС "О безопасности колесных транспортных средств".



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления системой помощи при парковке.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Toyota Motor Corporation - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии. Главный офис компании находится в городе Тоёта, префектура Айти (Япония). Toyota Motor Corporation является основным членом Toyota Group. С этой компанией в основном ассоциируется бренд Toyota. Свою деятельность компания начинала с выпуска автоматических ткацких станков. Основное направление деятельности компании Toyota Motors Corporation - производство и продажа пассажирских и грузовых автомобилей, а также автобусов под брендами Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Hino. Основные производственные мощности расположены в Японии, также крупные заводы имеются в Таиланде, США, Канаде, Индонезии.



ООО "Тойота Мотор" действует на территории России с 1 апреля 2002 года. Компания обладает исключительным правом на совершение операций, связанных с ввозом и распространением на территории Российской Федерации автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus. 21 декабря 2007 года состоялась церемония открытия российского завода Тойота в Санкт-Петербурге. В настоящий момент на предприятии организовано производство полного цикла двух ключевых бестселлеров бренда Toyota: Camry и RAV4.



"AK&M" от 09.06.2020