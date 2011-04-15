Компания Zala Aero Group приступит к мониторингу объектов ЛУКОЙЛ-Коми

Компания Zala Aero Group, входящая в группу компаний "Калашников", с июля 2020 года приступит к выполнению регулярного воздушного мониторинга объектов инфраструктуры ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Об этом сообщил Ростех.



Подобные работы в промышленном масштабе будут выполняться на объектах компании на территории Республики Коми впервые. Общая протяжённость обследования трасс трубопроводов за период выполнения работ составит около 400 тыс. км.



Основная задача воздушного мониторинга - контроль за состоянием трубопроводного парка, повышение эффективности в обеспечении промышленной и экологической безопасности объектов добычи и транспортировки углеводородов, а также оптимизация затрат на традиционные способы мониторинга.



Система воздушного мониторинга будет включать автоматизированную обработку данных. Для этой задачи Zala задействует специализированное ПО на базе нейронных сетей - Geographics. Данное ПО способно в сжатые сроки обрабатывать до 5 тыс. аэрофотоснимков одного полета, выявлять на них объекты правильных и неправильных геометрических форм, возможные отклонения функционального или технологического характера.



Из опыта применения Geographics на других объектах добычи и транспортировки нефти, эффективность применения беспилотных систем увеличивается не менее чем на 30%, а срок обработки и передачи информации сокращается не менее чем в два раза.



Cпециалисты Zala создадут диспетчерские пункты, где будет вестись контроль за результатами мониторинга с БВС. При воздушном мониторинге будут применяться БВС Zala, имеющие лучшие технические характеристики в своем классе, оснащенные широким модельным рядом полезных нагрузок с видео, фото и тепловизионными модулями и отвечающие всем требованиям заказчика.



Беспилотные комплексы Zala на протяжении 10 лет на регулярной основе успешно применяются в схожих по климатическим условиям районах крайнего севера: ЯНАО, ХМАО-Югра, Республика Саха (Якутия).



ЛУКОЙЛ-Коми - крупнейший недропользователь Северо-Западного федерального округа России. Предприятие зарегистрировано в 2001 году, является 100% дочерним обществом ПАО "ЛУКОЙЛ".



Организация работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и занимается геологическим изучением, разведкой, поиском и добычей углеводородного сырья, реализацией нефти, газа, продукции газопереработки, а также транспортировкой нефти и газа.



ЛУКОЙЛ-Коми реализует проекты по разведке и добыче на территории восьми муниципальных образований: городских округов "Усинск", "Ухта", "Вуктыл", муниципальных районов "Печора", "Сосногорск", "Ижемский", "Усть-Цилемский" (РК) и "Заполярный район" (НАО).



В состав организации входят три территориальных производственных предприятия - "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", а также обособленные структурные подразделения - Нефтешахтное производственное предприятие "Яреганефть", Усинский газоперерабатываюший завод и Управление производственно-технической комплектации.



Предприятие разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Республике Коми и Ненецком автономном округе.



"AK&M" от 09.06.2020