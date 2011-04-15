Кредит Европа Банк запустил рассрочку на услуги ЖКХ, налоги и страхование

АО "Кредит Европа Банк (Россия)" запустил рассрочку на социально значимые категории покупок. Об этом говорится в сообщении банка.



Владельцы карт CARD CREDIT PLUS, URBAN CARD, #TRAVELPASS, Метро Кэш энд Керри, CARD CREDIT, CARD CREDIT GOLD, FERRARI, АШАН Visa могут совершать покупки по программе "Покупка в рассрочку 0%" за счёт доступного кредитного лимита в таких категориях, как жилищно-коммунальные услуги, налоги, страхование, а также строительные материалы, бытовая техника и смартфоны, одежда и обувь.



АО "Кредит Европа Банк (Россия)" – российский Банк с иностранным капиталом, основанный в 1997 году, принадлежит к международной финансовой Группе FIBA, осуществляющей свою деятельность в 12 странах мира. Банк оказывает широкий спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.



Деятельность Кредит Европа Банка в России сосредоточена в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Ростов-на-Дону и других.



"AK&M" от 09.06.2020