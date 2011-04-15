Спрос на КАСКО начинает восстанавливаться, Ингосстрах

Компания "Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ провели совместное исследование спроса на АВТОКАСКО в условиях выхода из самоизоляции и пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В телефонном опросе приняли участие жители городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек. В каждом из городов в ходе трёх волн исследования, проведённых в апреле-мае, были опрошены не менее 300 человек в возрасте от 18 до 65 лет.



Кризисная ситуация, вызванная распространением пандемии COVID-19, повлекла за собой резкий спад активности населения – как на рынке автотранспорта, так и на рынке моторного страхования. Особенно показательными были март и начало апреля. По данным АЕБ продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в апреле упали на 72% по сравнению с апрелем прошлого года. В мае падение продаж оказалось также существенным, хотя и менее значительным – рынок упал на 52%.



В то же время, по данным исследований, общий спад интереса потребителей к приобретению неновых автомобилей оказался гораздо менее значительным – в конце марта и начале апреля число тех, кто был намерен приобрести подержанный автомобиль, снизилось на 17%, тогда как спрос населения на приобретение новых автомобилей упал на 39% по сравнению с показателями апреля прошлого года. Однако уже в середине апреля интерес к приобретению автомобилей начал постепенно расти и во второй половине мая он вышел на уровень весны прошлого года. В первую очередь тенденция коснулась подержанных, а затем и новых автомобилей. В структуре спроса на автомобили сегодня быстрее всего растёт интерес потребителей к приобретению машин из нижнего ценового сегмента (таких как Лада или УАЗ), увеличивается также спрос на автомобили из верхней ценовой группы (таких как BMW, Мерседес и др.). Что касается новых автомобилей, то, по нашим наблюдениям, спрос растёт быстрее всего в сегменте цен "выше среднего" (например, Фольксваген, Шкода, Хенд ай и др.).



Если говорить о страховании КАСКО автотранспорта граждан, то здесь, как и на рынке автомобилей, максимальный провал спроса, по нашим оценкам, пришёлся на начало апреля нынешнего года. После этого началось постепенное восстановление спроса населения на страхование КАСКО. Согласно данным исследования, сегодня 2.5% автовладельцев выражают намерение застраховать КАСКО собственного автомобиля в течение ближайших месяцев. Самый большой спрос на страхование КАСКО мы отмечаем среди автовладельцев Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Нижневартовска и Тольятти. Среди автомобилей, для которых чаще всего покупают страхование КАСКО, лидируют массовые марки – Лада, КИА, Тойота и Рено вместе формируют более половины спроса на этот вид страхования.



"Несмотря на кризисную ситуацию и некоторую растерянность потребителей, с которой мы столкнулись в конце марта и начале апреля этого года, можно сказать, что сейчас рынок добровольного автострахования начинает постепенно оживать. Конечно, продажи новых автомобилей ещё не восстановились в полной мере, но уже начинают открываться дилерские салоны, заработали станции технического обслуживания, и это позитивно влияет на рынок, – комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев. – В условиях возвращения к нормальной жизни, роста интенсивности движения на дорогах, приобретение полиса КАСКО для тех, кто сделал паузу в страховании из-за коронавирусной эпидемии, становится насущной необходимостью. Наличие страхового полиса становится неотъемлемой составляющей стандарта потребления и высокого качества жизни. В каком-то смысле возникший кризис только подчеркнул важность защиты своих активов и необходимость инвестиций в собственное спокойствие".



Доля тех, кто в течение ближайших 2-3 месяцев намерен приобрести полис страхования КАСКО для своего автомобиля (от числа автовладельцев, принявших участие в исследовании).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 09.06.2020