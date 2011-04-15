В Якутии началось строительство подстанции мощностью 50 МВА для станции "Салдыкельская" трубопроводной системы "Сила Сибири"

В Республике Саха (Якутия) началось строительство подстанции мощностью 50 МВА и линии электропередачи протяжённостью 12.3 км для энергоснабжения компрессорной станции N 1 "Салдыкельская" трубопроводной системы "Сила Сибири". Об этом говорится в сообщении "Россети ФСК ЕЭС".



До конца года объекты будут введены в работу. Всего в 2020 году "Россети ФСК ЕЭС" выполнит технологическое присоединение к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) трёх компрессорных станций газопровода. Общая стоимость проектов - 2.1 млрд руб.



В соответствии с заключенными договорами работа по созданию схемы внешнего электроснабжения газопровода проводится "Россети ФСК ЕЭС" на территории Якутии и Амурской области. Помимо КС-1 "Салдыкельская", в 2020 году будут подключены к ЕНЭС компрессорные станции N 4 "Нимнырская" и N7 "Сивакинская" (по первому этапу). Для этого будет построено новое распределительное устройство 110 кВ на подстанции при НПС-18 нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан", расширено распределительное устройство 110 кВ на подстанции 220 кВ "Сиваки". Также в 2020 году планируется завершение мероприятий по второму этапу присоединения к ЕНЭС электростанции Амурского газоперерабатывающего завода.



Работы выполняются в районах со сложными климатическими условиями - перепадами температуры в диапазоне от +38°С до -57°С, ветровыми нагрузками до 27 м/с. Опоры ЛЭП высотой до 35.8 м устанавливаются на фундаменты глубиной до 4.8 м. От коррозии металлоконструкции защищены современными полимерными составами. При строительстве и модернизации энергообъектов используется высоконадежное силовое и коммутационное оборудование. Применяются новейшие автоматизированные системы мониторинга и контроля, фиксирующие минимальные отклонения от заданных параметров в режиме реального времени.



В настоящее время "Россети ФСК ЕЭС" обеспечивает электроснабжение четырех компрессорных станций "Силы Сибири", а также приемо-сдаточного пункта Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения - одного из крупнейших на востоке страны. Это позволяет осуществлять прокачку газа из Якутского центра добычи на экспорт в Китай.



Полностью создание схемы внешнего электроснабжения газопровода "Сила Сибири" в Якутии и Амурской области будет завершено в 2022 году. "Россети ФСК ЕЭС" присоединит к ЕНЭС восемь компрессорных станций, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение и электростанцию Амурского газоперерабатывающего завода. Для этого компания введёт в работу в общей сложности 206 МВА новой трансформаторной мощности и более 100 км ЛЭП.



ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979) является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 143.6 тыс. км линий электропередачи, 946 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью 347.3 ГВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией по протяжённости линий электропередачи и трансформаторной мощности 220 кВ и выше. Во исполнение указа президента РФ от 14 июня 2013 года в качестве взноса в уставный капитал ПАО "Российские сети" передан принадлежащий РФ 80.13%-ный пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.



Прибыль ФСК ЕЭС по МСФО за 2019 год упала на 6.7% до 86.6 млрд руб. с 92.8 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.7% до 249.6 млрд руб. с 254 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 136.2 млрд руб. против 133.6 млрд руб. (+1.9%).



Прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" по МСФО за I квартал 2020 года упала на 28.1% до 19.7 млрд руб. с 27.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.1% до 58.7 млрд руб. с 57.5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA упал на 0.8% до 36.6 млрд руб. с 36.9 млрд руб.



"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России.



В настоящее время магистральный газопровод "Сила Сибири" ("восточный" маршрут) транспортирует газ с Чаяндинского месторождения - базового для Якутского центра газодобычи - российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения - Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.



В мае 2014 года Газпром и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали договор купли-продажи российского газа по "восточному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири"). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.



В сентябре 2014 года Газпром приступил к строительству первого участка газопровода "Сила Сибири" - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) - протяженностью около 2.2 тыс. км. На втором этапе будет построен участок от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского - около 800 км. Планируется, что месторождение будет введено в эксплуатацию в конце 2022 года. Третий этап - расширение газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.



В сентябре 2016 года Газпром и CNPC подписали EPC-контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка "Силы Сибири" через реку Амур. Сооружение перехода с китайской стороны началось в апреле 2017 года, а в мае был открыт временный двусторонний пункт пропуска через российско-китайскую границу для организации доступа и беспрепятственной работы строительной техники и персонала в пограничной зоне.



2 декабря 2019 года газопровод "Сила Сибири" был запущен в работу. Начались первые в истории трубопроводные поставки российского газа в Китай.



"AK&M" от 09.06.2020