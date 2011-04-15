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09/06/2020
16:31

Fortum и Uniper Sweden подписали соглашение о демонтаже оборудования АЭС Оскарсхамн и Барсебек в Швеции

Fortum и Uniper Sweden подписали соглашение о демонтаже оборудования АЭС Оскарсхамн и Барсебек в Швеции. Об этом говорится в сообщении Fortum.

Uniper осуществляет снятие с эксплуатации четырех ядерных блоков. Проект Fortum по демонтажу включает демонтаж вспомогательных систем турбин, систем водоснабжения и подогревателей сепараторов. Работы будут проводиться на двух электростанциях и в общей сложности на четырех энергоблоках в Швеции: энергоблоки 1 и 2 Оскарсхамна и энергоблоки 1 и 2 в Барзебеке. Срок действия соглашения составляет около одного года, и работы планируется завершить летом 2021 года.

Fortum является лидером в сфере генерации экологической энергии для потребителей. Кроме того, компания предлагает интеллектуальные решения для эффективного использования ресурсов. В ней работают 8 тыс. профессиональных специалистов в Северной Европе, странах Балтии, России, Польше и Индии. В 2019 году выручка от продаж достигла 5.4 млрд евро. Акции компании торгуются на Nasdaq Helsinki. Штаб-квартира находится в Эспоо, Финляндия.

Uniper - ведущая международная энергетическая компания, насчитывающая около 11 500 сотрудников и работающих более чем в 40 странах. Uniper имеет около 34 ГВт установленной генерирующей мощности и является одним из крупнейших мировых производителей электроэнергии. Основными направлениями ее деятельности являются производство электроэнергии в Европе и России, а также глобальная торговля энергией, в том числе диверсифицированный газовый портфель, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. В 2019 году Uniper продала газ объемом 220 млрд куб. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе. В соответствии со своей новой стратегией Uniper стремится стать углеродно-нейтральным в Европе к 2035 году.

"AK&M" от 09.06.2020
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