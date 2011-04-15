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09/06/2020
17:17

ЛУКОЙЛ развивает систему углеродного менеджмента

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщило об утверждении изменений в политику группы "ЛУКОЙЛ" в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке с целью дальнейшего развития системы углеродного менеджмента. Об этом говорится в сообщении компании.

Изменения внесены в рамках исполнения решения совета директоров ЛУКОЙЛа о начале проработки дальнейших целей по снижению выбросов парниковых газов с учётом лучшего международного опыта и экономической целесообразности.

В политику включена приоритетная задача по минимизации влияния деятельности компании на климат на основе использования наилучших доступных технологий, а также обязательства по непрерывному улучшению показателей воздействия на климат и по оценке рисков такого воздействия на этапе планирования.

Для реализации данной задачи и выполнения обязательств в компании уже ведётся работа по совершенствованию системы учёта и отчётности по выбросам парниковых газов, в рамках которой, в частности, будет проведена инвентаризация источников прямых и косвенных выбросов парниковых газов по стандарту GHG Protocol.

Кроме того, в политике отражены изменения, связанные с переходом ЛУКОЙЛа на новый стандарт ISO 45001 по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте. В частности, в политике закреплено обязательство по проведению консультаций с работниками по вопросам обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.

"AK&M" от 09.06.2020
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