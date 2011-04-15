Аэропорт Перми обеспечат наземным и бортовым радиотехническим оборудованием. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Проектной документацией, достоверность определения сметной стоимости которой подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрено оснащение аэродрома радиомаячной системой инструментального захода на посадку типа СП-200 с магнитным курсом посадки 32°. Наземное и бортовое радиотехническое оборудование системы предназначено для получения, выдачи экипажу и в систему автоматического управления воздушным судном информации о значении и знаке отклонения от номинальной траектории снижения, а также для определения моментов пролета характерных точек на траектории захода на посадку.



Согласно представленным решениям аппаратные контейнеры, антенные системы, выносное контрольное и антенно-мачтовое устройства, аппаратура дистанционного управления будут установлены на проектируемых позициях соответственно курсового КРМ-32 и глиссадного ГРМ-32 радиомаяков. Кроме того, здесь разместят выносное оборудование, общее для обоих радиомаяков, дополнительное аэродромное оборудование - маркерные радиомаяки, дальномерный навигационно-посадочный радиомаяк, прибор контроля дальнего поля и другие. Модернизация радиомаячной системы аэропорта Большое Савино поможет авиадиспетчерам филиала "Аэронавигация Урала" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", в зоне ответственности которого находится воздушная гавань, обеспечить безопасность и регулярность воздушного движения.



Генеральная проектная организация - ООО "Максимус". Застройщик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД").



Пермский аэропорт начал работу как гражданский в 1965 году возле деревни Большое Савино в Соколовском сельском поселении Пермского муниципального района. Сегодня международный аэропорт "Пермь" - единственный на территории Пермского края, обслуживающий регулярные пассажирские перевозки. В 2000-х годах была увеличена длина взлетно-посадочной полосы аэропорта, а в 2017 году открыт новый терминал.



"AK&M" от 09.06.2020