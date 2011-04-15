Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/06/2020
17:00

Аэропорт Перми обеспечат наземным и бортовым радиотехническим оборудованием

Аэропорт Перми обеспечат наземным и бортовым радиотехническим оборудованием. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

Проектной документацией, достоверность определения сметной стоимости которой подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрено оснащение аэродрома радиомаячной системой инструментального захода на посадку типа СП-200 с магнитным курсом посадки 32°. Наземное и бортовое радиотехническое оборудование системы предназначено для получения, выдачи экипажу и в систему автоматического управления воздушным судном информации о значении и знаке отклонения от номинальной траектории снижения, а также для определения моментов пролета характерных точек на траектории захода на посадку.

Согласно представленным решениям аппаратные контейнеры, антенные системы, выносное контрольное и антенно-мачтовое устройства, аппаратура дистанционного управления будут установлены на проектируемых позициях соответственно курсового КРМ-32 и глиссадного ГРМ-32 радиомаяков. Кроме того, здесь разместят выносное оборудование, общее для обоих радиомаяков, дополнительное аэродромное оборудование - маркерные радиомаяки, дальномерный навигационно-посадочный радиомаяк, прибор контроля дальнего поля и другие. Модернизация радиомаячной системы аэропорта Большое Савино поможет авиадиспетчерам филиала "Аэронавигация Урала" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", в зоне ответственности которого находится воздушная гавань, обеспечить безопасность и регулярность воздушного движения.

Генеральная проектная организация - ООО "Максимус". Застройщик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД").

Пермский аэропорт начал работу как гражданский в 1965 году возле деревни Большое Савино в Соколовском сельском поселении Пермского муниципального района. Сегодня международный аэропорт "Пермь" - единственный на территории Пермского края, обслуживающий регулярные пассажирские перевозки. В 2000-х годах была увеличена длина взлетно-посадочной полосы аэропорта, а в 2017 году открыт новый терминал.

"AK&M" от 09.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100