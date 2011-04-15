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09/06/2020
16:56

На Госуслугах запущен сервис по оформлению выплат за временную опеку

На Едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение специальной выплаты гражданам, которые в апреле-июне 2020 года приняли под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Реестры граждан, имеющих право на выплату, формируются субъектами РФ отдельно за периоды апрель-май и июнь. Период проживания (опеки) в течение календарного месяца должен составлять не менее семи дней.

Заявление на выплату за каждый период необходимо подать отдельно до 1 октября 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года выплачивается вся сумма за три месяца одним платежом.

Территориальный орган Пенсионного Фонда РФ рассматривает заявления в течение пяти рабочих дней, уведомление о решении поступят в личный кабинет на Портале госуслуг. Перевод денежных средств осуществляется в течение трёх рабочих дней после принятия положительного решения.

Выплаты производятся из расчёта 12.13 тыс. руб. в месяц за каждого, взятого под опеку.

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе поручил выделить в 2020 году из федерального бюджета на эти выплаты 145.6 млн руб.

"AK&M" от 09.06.2020
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