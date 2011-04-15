Системообразующие предприятия получили кредиты по 1 млрд руб.

Общая сумма выданных льготных кредитов системообразующим предприятиям превысила 100 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные на 8 июня мониторинга Минэкономразвития по выдаче кредитов девятью банками-участниками программы, говорится в сообщении министерства.



Это, в частности, ВТБ, Газпромбанк, Ак Барс, Совкомбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, Открытие, РНКБ, Россельхозбанк. Всего к программе на данный момент присоединились 17 банков.



Средний размер кредита составляет около 1 млрд руб., средняя ставка по кредитам 3% (все, что выше - субсидируется государством). Первые кредиты были оформлены 30 апреля, спустя две недели после объявления президентом РФ о программе кредитования системообразующих предприятий.



Министр экономического развития Максим Решетников ранее отмечал, что выбор при выдаче кредитов делается в пользу особенно нуждающихся компаний из наиболее затронутых пандемией отраслей экономики и со снижением выручки более чем на 30%. В основном, это коснулось предприятий металлургии, машиностроения, транспортной промышленности, производства социально-значимых товаров.





"AK&M" от 09.06.2020