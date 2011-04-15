Снятие ограничительных мер привело к оживлению экономической активности в России

Начавшееся в мае снятие ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, приводит к оживлению экономической активности в России. Это находит подтверждение в данных по широкому спектру оперативных показателей и опережающих индикаторов, отмечается в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.



При этом восстановление экономики сдерживается вторичными эффектами ограничений через межотраслевые взаимосвязи, а также снижением объёма нефтедобычи и сдержанным потребительским спросом.



После ускорения в апреле до 3.1% инфляция в мае замедлилась до 3%. Укрепление рубля в сочетании с падением спроса в течение апреля-мая способствовало ослаблению влияния краткосрочных проинфляционных факторов в экономике. Постепенный характер восстановления доходов и спроса в экономике в ближайшие месяцы приведёт к пониженным месячным темпам роста потребительских цен с учётом сезонности, отмечают авторы бюллетеня.



За последнее время оптимизм на мировых и российском финансовых рынках заметно вырос на фоне масштабных мер поддержки и снятия ограничительных мер в ряде крупнейших экономик. Восстановление интереса к рисковым активам и переход Банка России к мягкой денежно-кредитной политике способствовали увеличению спроса на российские активы.



Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.



"AK&M" от 09.06.2020