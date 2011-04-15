Уровень открытости экономики регионов России вырос до 90%, МЭР

Индекс открытости экономики в регионах России вырос до 89.6% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина. Соответствующие данные получены Минэкономразвития России по результатам проводимого ежедневного мониторинга, говорится в сообщении министерства.



Данные учитывают отмену режима самоизоляции и пропускной системы в Москве с 9 июня.



Мониторинг уровня открытости основан на выявлении доли работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему количеству экономически активного населения на конкретной территории. Уровень открытости экономики в регионах России рассчитывается, начиная с апреля этого года, после того как в большинстве регионов России были введены ограничения из-за пандемии коронавируса. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям.



Готовность регионов к переходу на 1, 2 или 3 этап снятия ограничений определяется достигнутыми санитарно-эпидемиологическими показателями. По состоянию на 8 июня, по оценкам Минэкономразвития России 27 регионов перешли на первый этап снятия ограничений, 23 региона - на второй. Решение о снятии ограничений или их продлении главы регионов принимают самостоятельно исходя их санитарно-эпидемиологической обстановки, общую координацию выхода из карантина осуществляет Правительство.



"AK&M" от 09.06.2020