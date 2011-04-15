МТС начали предоставлять виртуальные номера

ПАО "МТС" объявило о запуске виртуальных номеров, которые позволяют звонить и отправлять SMS-сообщения без SIM-карты.



Как говорится в сообщении компании, подключить виртуальный номер можно самостоятельно в приложении МТС Коннект.



Виртуальный номер - номер в привычном формате, который можно использовать для входящих и исходящих звонков, а также для приёма и отправки SMS. Для работы виртуального номера не нужна новая SIM-карта, вместо неё требуется любая активная SIM-карта МТС, приложение МТС Коннект и интернет-соединение через Wi-Fi или через мобильную сеть.



Пользователи могут подключить до пяти виртуальных номеров для разных целей: регистрации на сайтах знакомств, размещения объявлений о купле-продаже на специализированных интернет-ресурсах, защиты от спама при заполнении анкеты на получение скидочной карты или чтобы привязать к номеру банковскую карту для получения сервисных SMS.



Подключить виртуальный номер можно в приложении МТС Коннект. Для начала требуется его скачать в магазине приложений или обновить уже установленное до версии 2.3.0. Затем достаточно выбрать нужную опцию при авторизации, определиться с номером из списка, подтвердить ознакомление с условиями договора, тарификации, стоимостью услуг, подписать документ и оплатить услугу.



Использование виртуального номера стоит 49 руб. в месяц. При оплате со счёта абонента спишется 99 руб.: 49 руб. - за саму услугу, 50 руб. останутся на лицевом счёте нового номера. Звонки абонентам МТС бесплатны и не расходуют минуты из подключённых к номеру пакетов. Остальные звонки и SMS оплачиваются по тарифу "Посекундный", который после подключения сервиса можно сменить на любой другой. Желающим доступна возможность подключить "красивый" виртуальный номер за дополнительную плату. Оплатить пользование сервисом можно с помощью банковской карты в приложении Мой МТС.



Виртуальный номер можно сделать обычным, обратившись за SIM-картой в салон МТС или заказав её доставку на дом. На первом этапе подключить виртуальный номер могут пользователи из Москвы и Московской области. В течение недели после запуска сервиса обновление станет доступно всем пользователям в AppStore и Play Market. В дальнейшем услуга будет масштабирована на другие российские регионы.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2019 год по МСФО выросла в 8 раз до 54.2 млрд руб. с 6.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.5% до 476.1 млрд руб. с 451.5 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 2.8% до 210.3 млрд руб. с 204.6 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 0.8% до 17.7 млрд руб. с 17.6 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.9% до 119.6 млрд руб. со 109.8 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.6% до 51.5 млрд руб. с 50.7 млрд руб.



"AK&M" от 09.06.2020