Власти согласовали проект эстакады на пересечении Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Дорогу длиной 1.5 км возведут в рамках строительства ЮВХ от улицы Грайвороновской до Шоссейной в районе Текстильщики.



"На эстакаде будет от трёх до четырёх полос в каждом направлении. Также установят фонари и ограждения", - сказал С.Кузнецов.



Архитектурные решения разработало АБТБ, генпроектировщик - ООО "Моспроект-3".



Главный архитектор Москвы отметил, что с завершением строительства эстакады улучшится транспортная ситуация в районе Текстильщики.



"Новая магистраль призвана восполнить дефицит поперечных связей в ЮВАО. Эта территория разобщена, поскольку здесь существует множество естественных и искусственных преград. Также Юго-Восточная хорда важна для связи с территориями Троицкого и Новомосковского округов", - заключил С.Кузнецов.



"AK&M" от 09.06.2020