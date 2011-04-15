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09/06/2020
18:03

Власти согласовали проект эстакады на пересечении Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом

Власти согласовали проект эстакады на пересечении Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

Дорогу длиной 1.5 км возведут в рамках строительства ЮВХ от улицы Грайвороновской до Шоссейной в районе Текстильщики.

"На эстакаде будет от трёх до четырёх полос в каждом направлении. Также установят фонари и ограждения", - сказал С.Кузнецов.

Архитектурные решения разработало АБТБ, генпроектировщик - ООО "Моспроект-3".

Главный архитектор Москвы отметил, что с завершением строительства эстакады улучшится транспортная ситуация в районе Текстильщики.

"Новая магистраль призвана восполнить дефицит поперечных связей в ЮВАО. Эта территория разобщена, поскольку здесь существует множество естественных и искусственных преград. Также Юго-Восточная хорда важна для связи с территориями Троицкого и Новомосковского округов", - заключил С.Кузнецов.

"AK&M" от 09.06.2020
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