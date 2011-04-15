Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 июня

Банк России установил на 11 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.0191

1 Азербайджанский манат 40.4470

100 Армянских драмов 14.2037

1 Белорусский рубль 28.9504

1 Болгарский лев 39.8944

1 Бразильский реал 14.0034

100 Венгерских форинтов 22.6894

1000 Вон Республики Корея 57.7080

10 Гонконгских долларов 88.5375

1 Датская крона 10.4665

1 Доллар США 68.6183

1 Евро 77.9229

100 Индийских рупий 90.7710

100 Казахстанских тенге 17.1565

1 Канадский доллар 51.2421

100 Киргизских сомов 92.5657

10 Китайских юаней 97.1023

10 Молдавских леев 40.0107

1 Новый туркменский манат 19.6333

10 Норвежских крон 74.2638

1 Польский злотый 17.5391

1 Румынский лей 16.1409

1 СДР (специальные права

заимствования) 94.7708

1 Сингапурский доллар 49.5439

10 Таджикских сомони 66.6521

1 Турецкая лира 10.1083

10000 Узбекских сумов 67.6242

10 Украинских гривен 25.7568

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.6462

10 Чешских крон 29.3435

10 Шведских крон 74.7680

1 Швейцарский франк 72.5045

10 Южноафриканских рэндов 41.3817

100 Японских иен 63.9529

"AK&M" от 10.06.2020