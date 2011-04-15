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|10/06/2020
14:18
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 июня
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Банк России установил на 11 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.0191
1 Азербайджанский манат 40.4470
100 Армянских драмов 14.2037
1 Белорусский рубль 28.9504
1 Болгарский лев 39.8944
1 Бразильский реал 14.0034
100 Венгерских форинтов 22.6894
1000 Вон Республики Корея 57.7080
10 Гонконгских долларов 88.5375
1 Датская крона 10.4665
1 Доллар США 68.6183
1 Евро 77.9229
100 Индийских рупий 90.7710
100 Казахстанских тенге 17.1565
1 Канадский доллар 51.2421
100 Киргизских сомов 92.5657
10 Китайских юаней 97.1023
10 Молдавских леев 40.0107
1 Новый туркменский манат 19.6333
10 Норвежских крон 74.2638
1 Польский злотый 17.5391
1 Румынский лей 16.1409
1 СДР (специальные права
заимствования) 94.7708
1 Сингапурский доллар 49.5439
10 Таджикских сомони 66.6521
1 Турецкая лира 10.1083
10000 Узбекских сумов 67.6242
10 Украинских гривен 25.7568
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.6462
10 Чешских крон 29.3435
10 Шведских крон 74.7680
1 Швейцарский франк 72.5045
10 Южноафриканских рэндов 41.3817
100 Японских иен 63.9529
"AK&M" от 10.06.2020
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